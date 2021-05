La coppia Arisa – Andrea Di Carlo sarebbe scoppiata una volta per tutte. A scriverlo è il settimanale Chi del direttore Alfonso Signorini, che conferma una nuova crisi tra la cantante e il suo manager:

“Weeekend di fuoco per la cantante Arisa, che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria ogni progetto di matrimonio”.

Già a Domenica In la scorsa settimana l’artista originaria di Pignola era stata molto evasiva riguardo una domanda della conduttrice Mara Venier sulle sue nozze:

“Non lo so, vedremo. Io sono una persona umorale essendo un’artista. Lo sono anche le persone che stanno con me un po’. A me tanto chi mi prende? Ma preferisco non parlare di me, vorrei cantare”.

La cantante al secolo Rosalba Pippa aveva quindi parlato delle difficoltà incontrate finora nel cercare una relazione stabile:

“Vedo tante amiche e colleghe cantanti che all’età mia si sono sposate e hanno avuto dei figli. Anche io lo vorrei ma la mia vita non è facile, non è come quella delle persone normali. Noi giriamo tanto, tu lo sai, non viviamo sempre nello stesso posto, abbiamo difficoltà ad avere una quotidianità stabile”,

Domenica In in realtà aveva creato più di qualche grattacapo ad Arisa. Subito dopo il Festival di Sanremo, l’interprete di Potevi fare di più aveva indotto Andrea Di Carlo a lasciarla ed ad annullare addirittura il matrimonio. L’uomo non aveva preso molto bene il fatto di non essere stato citato nell’intervista a Mara Venier. La cantante inoltre quest’anno è una presenza molto ricorrente all’interno del contenitore domenicale della conduttrice veneziana.

La cantante e il compagno manager (anche con un passato da autore in Rai) avevano annunciato il matrimonio dopo solo sei mesi di fidanzamento.

Foto: account Instagram Arisa