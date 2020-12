by @Alberto Graziola

Paolo Brosio è stato ospite, con la fidanzata Maria Laura De Vitis, nella puntata di domenica 13 dicembre 2020 di Live Non è la d’Urso per parlare del famoso audio mandato dalla ragazza. E per sottoporsi alla macchina della verità…

Eleonora Giorgi ha chiesto direttamente alla ragazza se cerca visibilità.

“Il fatto è semplice e lineare, non ho chiamato nessuno per essere qua oggi e andare sui giornali. Questo Granese ha usato la mia persona per arrivare qua” ha risposto la ragazza, giustificata anche da Brosio che sottolinea di averla invitata.

L’audio brevissimo è stato riportato (sebbene non con la voce originale).

“Per forza, per forza, per il momento devo fare cosi, poi il progetto è quello di staccarsi” ha pronunciato Maria Laura, nel vocale audio, parlando del suo rapporto con Brosio.

“Avevo il mio agente accanto e ho fatto così” si è giustificata lei, difesa dal compagno. “Questo Diego mi mandava dei messaggi esca…”

Barbara d’Urso ha poi annunciato che Maria Laura avrebbe fatto, proprio in questa puntata, la macchina della verità per rispondere alle domande e fugare ogni dubbio sul suo sentimento nei confronti di Paolo Brosio.

Lei ha accettato di rispondere alle domande. Ecco le sue risposte.

“Tu e Paolo siete fidanzati?” “Sì”. La risposta è risultata vera.

“Eravate già fidanzati prima che lui entrasse nella casa del Gf?” “Ci vedevamo, ci frequentavamo”. Vero.

“Hai mai baciato Diego Granese?” “No” La risposta è vera

“Ti sei messa con Paolo Brosio per avere visibilità e diventare famosa?” “No”. Qui risulta falso.

“Come abbiamo sentito nell’audio, il tuo progetto è staccarti da Paolo prima o poi?” “No”. Anche qua risulterebbe falsa la risposta.

“Sei innamorata di Paolo?” “Innamorata no”. La risposta è vera. Anche Paolo dice di non provare quel sentimento dopo due mesi appena.

La ragazza ha nuovamente risposto alla due domande nelle quali avrebbe mentito ma, anche in questo caso, le risposte sono risultate false.

Brosio ha ironizzato: “L’Alabama la sa lunga… c’è una cupola dell’Alabama…” ironizza Brosio, per nulla turbato dalle due risposte “presunte false” della fidanzata. E tra i due c’è stato anche un bacio al termine dell’esperimento.