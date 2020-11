Paolo Brosio bacia in diretta la fidanzata Maria Laura De Vitis (video)

Stasera, domenica 29 novembre 2020, a ‘Live non è la d’Urso’, c’è stato un confronto a tre tra Paolo Brosio, la neo fidanzata Maria Laura De Vitis e Diego Granese, l’uomo con cui la modella avrebbe scambiato qualche bacio durante la permanenza del giornalista nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video).

Granese: “Ci siamo baciati. Assolutamente sì. Mi sembra strano che non si ricordi. Stasera sto scoprendo una dote nascosta di Maria Laura. Sei una bravissima attrice. Ci siamo visti, due volte, ad una cena. Ti ho accompagnato a Mediaset per fare la diretta. E Paolo era ancora nella casa del GF. Sento Maria Laura tutti i giorni. Ci sono anche le prove. Lei non prova i sentimenti che dice di provare per Brosio.

De Vitis: “Perché non hai fatto il comico perché ti viene bene”.

Brosio: Non c’è stato il bacio. Faccio da 40 anni il giornalista. Penso che ti sei infilato nel filone per avere un attimo di visibilità. Il problema è che non ti conosce nessuno e hai voluto un po’ di celebrità. Poi, se uno bacia una ragazza, sta zitto, mica lo va a dire in giro”.

L’imprenditore ha confermato anche il fatto che l’ex gieffino abbia avuto un interesse per Mila Suarez:

Granese: “Mila Suarez la conosco benissimo. Ci siamo frequentate per un periodo. Poi siamo rimasti amici. Le scrivevi già in quel periodo”.

Per fugare ogni dubbio, Brosio bacia appassionatamente la compagna.

"Gli rido anche in faccia"

🔥 Inziamo bene 🔥#noneladurso pic.twitter.com/0sSUSzLJNb — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 29, 2020