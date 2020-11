Guenda Goria: il confronto con Telemaco Dell’Aquila a Live non è la d’Urso (video)

Stasera, domenica 29 novembre 2020, a ‘Live non è la d’Urso’, Guenda Goria si è confrontata, per la prima volta, con l’ex fidanzato Telemaco Dell’Aquila, che non vede dallo scorso settembre, da quando è entrata nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video).

L’imprenditore, che non ha gradito l’amicizia speciale tra la figlia di Maria Teresa Ruta e l’attore Massimiliano Morra, ha preso un aereo da Sharm el-Sheikh per un chiarimento definitivo nell’ascensore del programma domenicale condotto da Barbara d’Urso:

Goria: “Avrei voglia di abbracciarti. Bentornato. Era ora. Ho rivisto i video della nostra storia. E ho sofferto riguardandoli. Ho parlato di te, di quanto mi manchi. Ho vissuto la mia sofferenza nel non vederti, nel non avere un segnale da parte mia, un messaggio di affetto e presenza. Voglio chiederti perché sei qui dopo un mese… Avrei avuto bisogno di questo quando ho parlato di te in termini molto affettuosi”

Dell’Aquila: “Ti voglio chiedere scusa perché mi ha colpito la lettera che ha mandato Cristina, la ragazza di Francesco. Sono un po’ stanco del mantra che l’esperienza del Grande Fratello è dura solo dentro ma anche fuori. Avrei potuto agire come lei. In maniera dura, orgogliosa, dignitosa. Per riportarti sulla retta via. Hai fatto un po’ la monella”.

Telemaco e Guenda, poi, hanno manifestato liberamente i reciproci sentimenti:

Dell’Aquila: “Il cuore batte. Io sono innamorato di Guenda e vorrei chiarire un po’ di cose. L’amore è diminuito. Il punto di partenza c’è. Ho avuto un tuffo al cuore. Ho visto il suo sorriso, che è un’arma di distrazione di massa, e mi è passato tutto”.

Goria: “Tante emozioni. Si sta sbilanciando finalmente”.

Il ritorno di fiamma è sempre più vicino?!