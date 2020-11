Il coronavirus colpisce anche Orietta Berti. Ad annunciarlo è la stessa cantante con un post sui social.

“Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti. Un abbraccio a tutti”.

L’artista emiliana ha inoltre ribadito ai fan la necessità di indossare sempre la mascherina, di mantenere le distanze e di lavare spesso le mani.

Il sostegno alla Berti, che lo scorso giugno ha compiuto 77 anni, è subito arrivato dalla squadra di Che tempo che fa, programma che spesso la vede protagonista al tavolo di Fabio Fazio.

L’ultima apparizione televisiva della Berti risale a sabato mattina all’interno del Caffè di Raiuno, ma il collegamento è avvenuto dalla propria abitazione. Il 18 novembre, invece, era stata in studio a Oggi è un altro giorno.

Nelle passate settimane ad essere colpita dal virus era stata Iva Zanicchi, guarita dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in ospedale. Sempre nel mondo dello spettacolo, a vivere la medesima esperienza sono stati, tra gli altri, Ornella Vanoni, Nina Zilli, Gerry Scotti, Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Tutti guariti in pochi giorni, mentre il covid è stato fatale purtroppo per lo storico batterista dei Pooh Stefano D’Orazio, scomparso il 6 novembre.