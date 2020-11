Se siete particolarmente sensibili e non riuscite a reggere certe conversazioni a luci rosse, allora gli argomenti affrontati da Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis non fanno per voi. Accade in piena notte nella casa del Grande Fratello VIP. Alcuni dei concorrenti sono seduti a tavola, Tommaso si trova accanto a Selvaggia Roma. L’influencer si sistema il pantalone e probabilmente l’occhio indiscreto della Roma è andato a parare nelle parti intime di Zorzi, Selvaggia: “Amore ti ho visto tutto, ma proprio tutto“.

Dopo qualche istante, Selvaggia ironizza: “Ho visto tutto ma non ho visto niente” alludendo proprio alle dimensioni di Zorzi. Lui replica: “Non penso amore, allora hai visto proprio male” e per difendersi chiama Giulia Salemi per smentire Selvaggia: “Non hai visto nulla?” e racconta un episodio ad alto tasso p0rn0grafico capitato nell’elegante Londra:

Nel mio iPhone se vai a cercare nel mio backup c’è una foto di Tommaso a Londra, c’eravamo sia io che te (si riferisce a Giacomo Urtis che gli fa ‘sì’ con la testa, ndr). Eravamo tutti intento a fotografarlo.

È giusto pubblicare anche questo video in cui parlano di cazzi, dato che la censura qui è alta. Tocca a noi conservare e diffondere queste perle ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/tEpN6Vt81i — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 29, 2020

Tommaso Zorzi domanda a Urtis senza mezze misure: “Amore com’è?” lui gli risponde: “Beh è grande!“. Francesco Oppini ascolta quasi sorpreso e chiede “Ma è vera questa storia?“, i ragazzi rispondono che il racconto è reale così come l’ha sentito. Anche Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta sono davanti ai tre ragazzi, ma a cogliere le loro facce pare quasi stessero in totale imbarazzo. La regia questa volta non stacca l’inquadratura dalla cucina continuando a trasmettere le immagini della chiacchierata a luci rosse.

Qualcuno ad un certo punto interviene per invitare i VIP a moderare i termini e magari a cambiare argomento. Zorzi ride rendendosi conto che il tema, in effetti, sembra essere particolarmente forte davanti alle telecamere, il Grande Fratello abbassa i microfoni, giusto il tempo di…cambiare rotta!