Secondo Maria Teresa Ruta sarebbe colpa di Tommaso Zorzi se Francesco Oppini è stanco e desidera lasciare il Grande Fratello Vip. Ebbene sì, in poche parole vi abbiamo già detto tutto. Questo è quanto accaduto questa mattina tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi: un duro confronto al termine del quale Zorzi sarebbe entrato in crisi.

Negli ultimi giorni Francesco Oppini avrebbe dato sfogo a non poche sofferenze, dimostrando di voler uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il suo sarebbe stato un percorso peggiorativo. Il cambiamento in peggio da parte del figlio di Alba Parietti è visibile a tutti. Oppini starebbe male per la mancanza della famiglia e della fidanzata. Ma non è tutto.

Le parole di Maria Teresa Ruta avrebbero mandato in crisi Tommaso Zorzi. Maria Teresa Ruta, infatti, avrebbe detto: “Zorzi deve spolparlo”.

Sempre la Ruta ha poi aggiunto:

“Tommaso risucchia tutte le energie. Non deve spolparlo così come fa”.

Ma non è stata la sola ad esprimere questa opinione. Anche Andrea Zelletta ha detto di essere d’accordo con Maria Teresa, per poi aggiungere:

“Tommaso Zorzi ha preteso delle attenzioni da Francesco. Continua anche a fargli le sue scenate di gelosia. Francesco non risponde più perché non ce la fa più, ormai è proprio senza energie. Ne dovremmo parlare con Tommaso, dovrebbe lasciarlo andare un po’”.

Le cose nella Casa del Grande Fratello Vip si sono evolute. Tommaso non ha preso di buon grado le parole di Maria Teresa Ruta, e in suo soccorso è accorsa anche Stefania Orlando che gli ha detto: “Guarda che Maria Teresa parla male di te e poi sorride”.

Insomma, Tommaso al momento avrebbe trovato le parole di Maria Teresa Ruta davvero fuori luogo. Al tempo stesso, Andrea Zelletta avrebbe parlato con Francesco Oppini del suo pensiero riguardo a Tommaso. Il problema, però, rimarrebbe uno: Francesco sentirebbe terribilmente la mancanza della famiglia e della fidanzata. Per questo vorrebbe uscire dalla casa del Grande Fratello Vip.