Lo conosciamo come uno dei quattro Gatti di Vicolo Miracoli Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti nonché padre di Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip. All’alba dei suoi 70 anni, l’attore Franco Oppini non ha però perso la voglia di fare, quella scintilla capace di tenerti giovane sempre. Ed è così che a Libero Franco Oppini racconta di come stia vivendo la lontananza da suo figlio in questo ultimo periodo:

“Vedere mio figlio in televisione in una situazione così intima significa vederlo in una sfera molto più profonda per me”.

Ma non è tutto. A queste parole, Franco Oppini ne aggiunge altre e ben chiare:

“Al Grande Fratello Vip scattano dinamiche in cui vengono fuori i caratteri di chi partecipa e così anche le sensibilità delle persone. Mio figlio Francesco mi ha stupito in alcune cose. Mi ha stupito di come come ha parlato dei suoi lavori e dell’attaccamento alla famiglia e del legame con la madre”.

Franco, papà di Francesco e dal 2003 marito dell’astrologa Ada Alberti, ha inoltre specificato quali sensazioni abbia provato vedendo il figlio in tv:

“Per un padre è una cosa che colpisce veder piangere suo figlio in tv. A volte mi verrebbe voglia di prendere un piccone e sfondare la porta rossa per entrare nella casa. Andarlo ad abbracciare o portarlo via”.

Insomma, parole molto dolci per il figlio Francesco che, a quanto pare, uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip molto presto. Francesco, infatti, avrebbe deciso di uscire per non dover sopportare ulteriormente la mancanza dei suoi affetti più cari. A farlo soffrire in particolar modo anche la lontananza dalla sua amata fidanzata. E come scrive Libero,

“Caro Franco, forse ancora non lo sai, presto sarai nonno”.

Sarà vero? Francesco diverrà presto papà? Non ci resta che attendere ancora un po’ e scoprirne di più.