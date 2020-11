Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma in lacrime: “Io cresciuta da sola”

Una mattina abbastanza complicata per Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip. La nuova arrivata in Casa ha infatti deciso di aprirsi, scoppiando però in lacrime. Selvaggia ha voluto raccontare di alcuni momenti che hanno segnato la sua adolescenza. In particolar modo, Selvaggia ha spiegato ai coinquilini della casa del Grande Fratello Vip di essere cresciuta da sola. Questo le sarebbe costato molta fatica. Il fatto di crescere da sola avrebbe condizionato la vita di Selvaggia e non poco.

Anche per questo, la ragazza questa mattina ha voluto parlarne al Grande Fratello Vip. A consolarla in particolar modo Maria Teresa Ruta:

“Noi ti supportiamo. Tu sei come me. La vita ci ha strutturate e ora dobbiamo perdonare. Lo so che tu hai un dolore immenso dentro. Si vede. Si vede subito. Si vede appena ti presenti. Questo ti rende debole, ti rende fragile all’occhio degli altri”.

Selvaggia a sua volta, sempre piangendo, decide di proseguire il suo sfogo, e aggiunge:

“A volte penso che non è assolutamente giusto che io sia dovuta crescere così da sola, capito? Senza lui (il papà, ndr)”.

Maria Teresa Ruta però continua a consolarla:

“Devi concentrarti sul dato di fatto. Il problema non è che lui sia andato via. Il problema è che se fosse rimasto non ci sarebbe comunque stato. Ed è su questo che devi concentrarti per superarla: sul dato di fatto”.

Selvaggia, in conclusione, aggiunge:

“Io in un certo senso è come se già l’avessi perdonato. Però devo ammettere che mi porto avanti la tristezza. Senza di lui io sono triste. Porto avanti la tristezza, ma non la rabbia”.

La ragazza dopo essersi sfogata con Maria Teresa Ruta sembrava stare meglio. Dopotutto, a volte sfogarsi fa bene. Se ne parlerà anche in puntata? La ragazza avrà superato il trauma una volta per tutte?