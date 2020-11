Ormai è ufficiale, questo è il Grande Fratello VIP dei baci saffici e a confermarcelo ci sono Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Le grandi amicizie nate all’interno della casa più spiata d’Italia ormai non badano più a limiti. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dimostrano di volersi bene con dei teneri baci sulle labbra. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono da meno, anzi abbondano! Ma come dice il detto: non c’è due senza tre.

Anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta si sono lasciate andare davanti ad un buon bicchiere di vino. Le due concorrenti, da sempre buone amiche e complici insieme a Zorzi, questa sera (26 novembre 2020) si sono ritrovate in cucina attorniate da Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Rosalinda. L’atmosfera è scaldata da un bacio tra le due conduttrici, a prendere l’iniziativa è proprio la Ruta, spesso portatrice di scompiglio nella casa “Ci manca da fare qualcosa stasera” dice. Stefania è stata al gioco e non si è tirata indietro e ironizza “Amore! Per un attimo mi sono sentita crollare la terra sotto ai piedi“, mentre la Salemi reagisce con un sonoro “Adoro”.

Io ferma al bacio tra Stefania e MTR#GFVIP pic.twitter.com/TduFYJFnZa — @rc🐍Roberta🐍Casolino🐍 (@robertcasolino) November 26, 2020

Matilde Brandi su Stefania Orlando al Grande Fratello VIP: “Mai litigato con lei”

In un intervento a Casa Chi Matilde Brandi, amica della vip, è tornata a parlare di Stefania Orlando. Dopo l’eliminazione della Brandi, tra le due concorrenti sembrava si fosse venuta a creare un certo gelo:

Mi sarebbe piaciuto se fossi rimasta di più, anche chiarirmi con Tommaso, Maria Teresa, anche con la stessa Stefania con la quale non ho mai litigato.

Poche settimane prima Matilde dalle pagine di Nuovo TV fu particolarmente critica nei confronti non solo di Stefania, ma anche della Ruta.