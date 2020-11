Emma Marrone: “Congelerei i miei ovuli per diventare mamma in futuro”

by @claudiacabrini

Dichiarazioni forti quelle rilasciate da Emma Marrone a Il Messaggero, nel corso di una lunga intervista. La cantante Salentina ha voluto raccontarsi a cuore aperto affrontando anche alcuni temi personali. Così, Emma Marrone ha rivelato di aver da poco riscoperto il piacere di essere single, di essere autonoma e forte. E soprattutto, ha spiegato che diventare mamma ora non sia la sua priorità.

“Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’ ‘Bambini?’”

Emma ha spiegato la sua sull’universo mamma, e a Il Messaggero ha dichiarato:

“Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata”.

Dichiarazioni certamente forti soprattutto se pronunciate da un personaggio che sappiamo essere single, e da molto tempo. O per lo meno questo è ciò che sappiamo noi… A quanto pare, Emma al momento di relazioni stabili non ne avrebbe. E sul diventare mamma ha un pensiero molto chiaro in mente:

“Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli. Se lo farei anche io? Assolutamente sì”

E quando le si domanda come mai a momento sia ancora single, Emma Marrone spiega:

“Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. E’ brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza (ride)”.

Insomma, parole chiare ed un solo obiettivo in mente: la felicità. Che la si raggiunga da soli o in coppia, forse, è meno importante.