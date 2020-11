Nuovo litigio nella notte tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. A colazione, è lo stesso Pierpaolo a raccontarlo in confidenza alle coinquiline in casa:

“Le ho chiesto se lei ce l’avesse con me, e lei mi ha risposto che sì, ce l’aveva con me per quanto accaduto in sauna”.

Da quel che capiamo dal racconto di Pierpaolo, Elisabetta Gregoraci gli avrebbe detto del ragazzino, ma non è tutto. Pierpaolo infatti le avrebbe risposto per le rime:

“Io ho un figlio, so tutto quello che ho fatto, perciò non sono un ragazzino. Se lo pensi, hai proprio sbagliato persona”.

La lite tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci sarebbe proseguita anche in camera, dopo che lui era uscito dalla sauna e stava per mettersi a dormire:

“Mentre mi stavo per addormentare lei è venuta a letto e mi ha detto che se ne va dalla qui e solo a causa mia”.

Secondo Maria Teresa Ruta le soluzioni al litigio sarebbero due: Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto semplicemente una giornata no, oppure se la sarebbe presa perché vuole troppo bene a Pierpaolo. L’ex Velino di Striscia però non la pensa allo stesso modo:

“A lei dà fastidio passare per quella che fa star male le persone”.

Elisabetta sempre in sauna avrebbe anche detto a Pierpaolo che lui non l’abbia mai amata davvero:

“Mi ha detto che il mio sia stato un innamoramento finto. Io le risposto che non ha capito niente, che io sono sempre stato un libro aperto con lei e che di me può dire tutto ma non questo. Per altro non capisco: cosa vuoi tu da me ora?”.

Pierpaolo dunque non si spiegherebbe i comportamenti di Elisabetta nei suoi confronti. Se lei non è innamorata di lui, perché se la prende così tanto per nulla? Ricordiamo che il rancore dell’ex di Flavio Briatore sia nato da un occhiolino fatto da Pierpaolo. In conclusione, è stata la stoccata di Giulia Salemi a chiudere il discorso:

“Questo è peggio che il Cinema!”.

Come proseguiranno le cose tra Elisabetta e Pierpaolo ora?