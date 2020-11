Maradona, Cristiana Sinagra: “Grande dolore nel cuore. Per noi ci sarà sempre” (video)

Cristiana Sinagra, mamma di Diego Armando Maradona Junior, è intervenuta, oggi, giovedì 26 novembre 2020, a ‘Pomeriggio 5’, per ricordare l’asso argentino, morto, ieri, per un arresto cardiorespiratorio (Qui, il video):

Sinagra (a Barbara d’Urso): “Ti voglio molto più bene. Tu ci sei sempre stata per noi. Ho deciso di parlare solo con te. Rispondendo ad un numero privato, mi è stata registrata una telefonata che è andata in onda su un’altra rete nazionale. Lo trovo vergognoso. Oggi non c’è rispetto per il dolore, per niente. Ti posso dire che questo non finirà qua”.

Il grave lutto in casa di Diego Jr

La donna ha raccontato, per la prima volta, il proprio stato emotivo, di fronte ad un grande lutto che ha colpito la propria famiglia:

“Abbiamo il cuore a pezzi. Io non ho parole per descriverti il dolore che ho per Diego e per mio figlio. Io ho incontrato Diego dopo tanti anni. Quando l’ho visto varcare la porta di casa di mio figlio era come se non l’avessi mai lasciato, era una persona speciale. Mi ha abbracciato come se non fosse passato un giorno. Voglio approfittare di te. Ho sentito autorevoli pseudo-giornalisti in televisioni, come Cruciani e Mughini, fare delle dichiarazioni davvero veramente vergognose. Io mi rendo conto che siamo in un Paese democratico dove è garantita la libertà di pensiero ma la libertà di pensiero deve essere accompagnata dal rispetto per il dolore. In questo Paese non c’è più. Questa gente non conosce Diego, l’ho vissuto come padre di mio figlio. Non può permettersi minimamente di parlare. Io lo difenderò fino alla morte. Non c’è tatto, non c’è sensibilità per chi soffre, per i figli. Come si fa a parlare. Nella vita ho imparato a non giudicare ma a comprendere e dare tanto amore. Nessuno può permettersi di parlare di Diego. Nessuno l’ha vissuto, nessuno l’ha visto piangere. Solo chi ha vissuto un amore con lui può saperlo”.

Il figlio Diego Junior è tornato a casa dall’ospedale. Dopo tante sofferenze, lui e la moglie sono risultati negativi al Covid-19 anche se rimane “un grande dolore nel cuore. Lui per noi ci sarà sempre”.

