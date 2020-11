Nathan Falco Briatore a Dubai con Zac Efron e Afrojack (foto)

Si trova in vacanza a Dubai Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dove starebbe vivendo esperienze indimenticabili. Tra le tante, anche l’incontro con una star del cinema Hollywoodiano: Zac Efron.

Per la felicità di papà Flavio, Nathan Falco sta crescendo benissimo. Come raccontato dallo stesso Briatore sui suoi canali Social, infatti:

“Guardo mio figlio e mi sorprendo… Improvvisamente Falco non è più un bambino, ma quasi un adolescente”.

Nathan Falco Briatore, classe 2010, sta vivendo così una splendida vacanza in compagnia del suo papà, divertendosi tra le dune di sabbia di Dubai ma non solo. Nel frattempo, sta anche diventando una piccola star sui Social grazie ai siparietti registrati su Instagram. In compagnia di Flavio Briatore, infatti, Nathan inizia a confrontarsi con la vita di tutti i giorni e con i primi “lavoretti” che di certo non dimenticherà.

Sempre su Instagram l’abbiamo già visto servire cappuccini dietro il bancone di un bar, a Montecarlo, ma anche partecipare alle riunioni business a fianco di papà Flavio. Le dediche amorevoli da parte dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci non mancano di certo: “Di questi tempi si parla troppo di contrasti e divisione e si dimentica la cosa più importante, l’Amore!” gli ha scritto infatti il suo papà.

Nathan Falco, primogenito di Elisabetta Gregoraci e di Flavio Briatore, appare molto sereno nonostante tutto. Certamente, lo immaginiamo, la distanza dalla mamma non sarà poi facile da sopportare, ma grazie all’amore del papà sembra che Nathan si stia comunque divertendo parecchio in questo ultimo periodo. Diversa invece l’ultima settimana per Elisabetta, sempre più in crisi al Grande Fratello Vip.

Dopo l’annuncio del prolungamento del reality fino a febbraio, la soubrette è sempre più convinta di voler abbandonare la casa. Quale sarà la sua decisione finale? E come reagirà Paolo Petrelli, nel caso?