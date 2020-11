Arriva anche Raffaella Zardo a dire la sua a proposito dell’affaire Salemi – Gregoraci. Come saprete, Giulia ed Elisabetta si sono scontrate duramente lunedì nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Cosa è accaduto di preciso?

“Oggi sono qui a dirvi la mia su quanto successo tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci” esordisce Raffaella Zardo, che subito aggiunge:

“Visto che sono stata nominata più volte è giusto che io dica la mia”.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco un brevissimo riassunto. Giulia ed Elisabetta avrebbero trascorso una vacanza insieme in Sardegna qualche anno fa. Ad Elisabetta, però, non è piaciuto l’atteggiamento di Giulia, che a suo dire parlava più con Flavio Briatore che con lei. Dal canto suo, Giulia ha smentito tutto: “Se mai era Elisabetta che mi guardava sempre dalla testa ai piedi, lei è sempre stata una snob”.

Il web si è diviso e i fan di entrambe le concorrenti si sono domandati da quale parte stia la verità. A favore di Giulia Salemi, arriva ora la stoccata di Raffaella Zardo, che nelle sue Instagram Story ha spiegato:

“Giulia Salemi ha detto tutta la verità”.

Raffaella Zardo poi prosegue:

“Giulia è stata invitata e ospitata da Flavio Briatore per passare qualche giorno insieme a Sardegna. Non è stata assolutamente cacciata dalla Costa Smeralda come ho sentito dire a qualcuno. Spero vivamente che Giulia ed Elisabetta diventino amiche perché io voglio bene ad entrambe”.

Insomma, le cose non starebbero esattamente come raccontato dalla ex di Flavio Briatore. Oltre a Giulia, sappiamo che in quella vacanza siano stati ospitati anche altri volti noti dello spettacolo. A tal proposito, Raffaella Zardo specifica:

“Si trattava semplicemente di una bella vacanza tra amici”.

Come proseguiranno le cose ora? Elisabetta Gregoraci e Giulia diverranno amiche o l’astio proseguirà?