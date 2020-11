L’ultima puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda in prima serata su Canale Cinque, si è chiusa con una bomba sganciata da Alfonso Signorini. Infatti, fra due delle protagoniste del reality, ci sarebbero stati degli attriti prima dell’inizio del gioco. Le donne coinvolte sono Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che hanno continuato la discussione anche subito dopo la fine della diretta. “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta”, ha detto Elisabetta Gregoraci della giovane influencer, incontrata in una vacanza in Sardegna, lasciando intendere che questa ci abbia provato con l’ex compagno. Sarà davvero così?

Ad intervenire sul caso, un amico comune di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, menzionato dall’ultima per assumere le sue difese fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Così è stato, e il consulente dei vip Domenico Zambelli ha voluto confermare la versione di Giulia Salemi, che ha respinto le parole della coinquilina. Ecco il virgolettato tratto da Biccy:

Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia. Io due anni fa ero in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia. Elisabetta e Flavio erano separati in quel periodo. Elisabetta è una mia carissima amica, Flavio pure, lui lo conosco dal 1995, lei da quando faceva Il Malloppo con Pupo. La seguo davvero da tanto. La mia Giulietta la conosco da quando ha iniziato questo lavoro e posso dire che una parte del suo successo è anche merito mio.

