Emily, chi è la ragazza citata nel Grande Fratello Vip 5

Nel corso del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e gli altri coinquilini hanno citato “Emily Ta piji nder c**o!“. Si tratta di un’espressione diventata molto diffusa sui social. Tante persone si sono effettivamente chieste la genesi di questa frase.

L’espressione ha una sua creatrice. A darle i natali Carima, una influencer e tiktoker che è titolare di una sua rubrica di posta amorosa chiamata “La posta di Carima“. Proprio nel corso di uno dei suoi interventi su Radio Cento, Carimadituttoedipiù (questo il suo nick su Instagram) ha rispondo al quesito da parte di tre ragazze, Emily, Giorgia e Anna, ha declamato “Emily, te la pigli in der c**o amica mia!”, diventando una star del web. Su Instagram conta oltre 330mila follower.

Carima è una ragazza di 27 anni, lavora in una casa di riposo nel viterbese e sta attualmente studiato per diventare operatrice socio-sanitaria in ospedale. In sette mesi grazie ai suoi video su Tik Tok e Instagram ha conquistato tantissimi seguaci, regalando molti momenti di ilarità.

La ragazza ha anche debuttato in televisione lo scorso 24 novembre, sbarcando a Forum, il programma con la conduzione di Barbara Palombelli nel daytime di Canale 5. Carima ha preso parte a una causa con giudice la vulcanica Melita Cavallo in qualità di testimone. In realtà la ragazza ha detto di chiamarsi Carine, mettendosi quindi alla prova per la prima volte come attrice.

Chissà che la presenza di Carima non si riveli il viatico per ospitate future per l’influencer. Magari all’interno dei programmi di Barbara d’Urso, che ha dimostrato molta apertura nei confronti delle star del mondo social. Oppure proprio in una delle prossime edizioni del Grande Fratello Vip, come è accaduto con Denis Dosio. Possibilmente evitando di bestemmiare. Risulta comunque che la ragazza abbia ricevuto dei contatti per partecipare all’Isola dei Famosi.

Foto: account Instagram Carima