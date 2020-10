Grande Fratello Vip 5: Denis Dosio ha bestemmiato (video)

Di Claudia Cabrini venerdì 2 ottobre 2020

Prima bestemmia al Grande Fratello Vip. La pena sarebbe l'espulsione. Che fine spetterà quindi a Denis Dosio?

Guai seri per il più giovane al Grande Fratello Vip. Denis Dosio nella notte avrebbe bestemmiato, e il video lo dimostra chiaramente. Come ben saprete, il regolamento parla chiaro: non si può bestemmiare all'interno della Casa pena l'espulsione. I tanti fan del giovane ora si domandano quale sorte spetterà al loro beniamino. C'è anche chi cerca di giustificarlo, visto che le origini dell'influencer sono romagnole e che proprio in Emilia Romagna la bestemmia da lui pronunciata viene da alcuni utilizzata come intercalare.



Il fatto che in una particolare regione italiana sia più comune l'utilizzo di bestemmie nel gergo dialettale può, tuttavia, giustificare l'utilizzo di tale vocabolario in tv? Non ci resta dunque che attendere la puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera per saperne di più. Nel frattempo l'argomento è già in tendenza sui principali social network.