Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini piange per la fidanzata Cristina: “Devo pensare anche a lei” (video)

Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, Francesco Oppini si è rifugiato in bagno con Tommaso Zorzi preso da un momento di sconforto. Il telecronista sportivo vorrebbe proseguire il percorso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ fino all’8 febbraio ma è colto dai sensi di colpa nei confronti della mamma, Alba Parietti, e la fidanzata Cristina Tomasini.

Il concorrente si sfoga a lungo con Stefania Orlando prima di rifugiarsi nell’abbraccio dell’amico del cuore:

“Ho deciso in modo egoistico di venire qua per quanto lei ci fosse. Adesso devo pensare anche a lei. Ci sono mille cose che mi fanno stare male. Penso alla mia compagna, a Tommy che stia male, al fatto che ho trovato tante persone belle. Vorrei proseguire quello che ho iniziato. Mi sento male perché non volevo flagellare nessuno con la mia angoscia”.

Il mancato incoraggiamento di mamma Alba Parietti

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è preoccupato perché non ha ricevuto un videomessaggio di incoraggiamento della mamma nel prolungare la permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video):

“Ho l’angoscia di parlare con loro. Vivrei con un senso di colpa enorme. Devo dare a lei quello che lei ha dato a me. Ha accettato questa cosa. Non la puoi mettere a posto qui. Starei male qui nei mesi successivi. Non posso essere qui. Cancellerei tutto quello che ho fatto qui dentro. E’ tutto un insieme di cose, per come sono fatto io, mi piacerebbe andare avanti. Mi conosco, non ce la farei. Non sarei più me stesso. Sarei l’ombra di me stesso. Ogni giorno, ho il magone, gli occhi lucidi. Sono arrivato. Ho tirato cose sulla mia famiglia. Mi sento angosciato. Non riesco a vedere lui ogni giorno con gli occhi lucidi. Non posso sentire canzoni e avere fastidio”.

Francesco esce dal confessionale piangendo e continua a piangere nel bagno insieme a Tommaso

