Grande Fratello Vip 5, il messaggio di Rosalinda Cannavò al fidanzato Giuliano per il compleanno (video)

by @sebastianocascone

Domani, giovedì 26 novembre 2020, Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) compirà 27 anni. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, stamattina, in giardino, sentendo la mancanza del suo fidanzato, Giuliano Condorelli, decide di inviargli un messaggio componendo una scritta (con le loro iniziali) molto romantica con le foglie (Qui, il video).

Cannavò: “Questo sarà il primo compleanno che non passo da sola”.

Pretelli: “Allora sarà speciale”

Qualche ora più tardi, l’attrice si è confrontata con Stefania Orlando (“Togliendo il fatto che io amo Tommaso e Francesco alla follia, mi fa piacere che finalmente ti sei esposta con una tua idea”), Giulia Salemi e Selvaggia Roma. L’ex moglie di Andrea Roncato ha ripercorso le tappe fondamentali di Rosalinda da quando è entrata nel programma ad oggi (come i finti flirt con Massimiliano Morra e Gabriel Garko):

Cannavò: “Ho le mani legate. C’è una lettera di mezzo. Vorrei parlare e farla pagare a tante persone. Sai quante cose vorrei raccontare. La storia di Gabriel? Non la sapevo. Nemmeno ci credevo. Mi ha tolto un peso grande. Non ce la facevo più. Già ho finto tanto. Molte volte a Massimiliano ho detto: ‘Perché non dire alcune cose?’. Forse lui è più forte a mantenere un segreto”.

La gieffina, nel pomeriggio, si è confrontata anche con Francesco Oppini dopo la nomination dello scorso lunedì.

Cannavò: “La mia è solo un’opinione, non un giudizio. E può cambiare. Lo sai benissimo che ti stimo tanto come persona”.

Zellletta: “Francesco ha semplicemente capito che Tommaso ha bisogno di più attenzioni rispetto a me e gli altri, quindi è normale che ci sia questo rapporto tra loro”.