Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore: “Ho portato Nathan Falco a Dubai per un motivo”

Mentre Elisabetta Gregoraci è al Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore ha voluto spiegare come mai abbia portato il figlio Nathan Falco a Dubai. L’imprenditore piemontese ha scritto su Instagram:

“Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta già riscuotendo un successo straordinario. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire.Il motivo di questa mia decisione e’ stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”.

In realtà, vi avevamo raccontato una versione leggermente diversa da quella ufficiale. Nel corso di una diretta Instagram tra Gabriele Parpiglia ed Elena Santarelli, il giornalista aveva fornito un’altra spiegazione. Parpiglia aveva detto di aver sentito personalmente Briatore. L’ex fidanzato di Naomi Campbell avrebbe portato il figlio Nathan Falco a Dubai in quanto non gli piacevano le battutine che gli amichetti facevano sulla madre a Montecarlo.

Evidentemente il cronista rosa si riferisce alle vicissitudini della genitrice reclusa al Grande Fratello Vip 5 con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Ogni giorno praticamente tra i due succede qualcosa. In questo modo dando vita a una soap opera parallela che i telespettatori hanno battezzato I Gregorelli. Parpiglia ha precisato di non aver molto gradito che la Gregoraci si mettesse accovacciata sull’ex velino. Il rischio era di dare un’immagine sbagliata a casa.

Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi terzo incomodo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli?

Negli ultimi giorni tuttavia la storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli starebbe leggermente scemando. Nella coppia è infatti spuntato un terzo incomodo, ovvero la new entry Giulia Salemi. La ragazza conosce Pierpaolo in quanto amico della sua madre di suo figlio Ariadna Romeo. Ma pare abbia sviluppato un interesse nei confronti dell’ex velino.

Foto: account Instagram Flavio Briatore