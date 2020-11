La modella 22enne Maria Laura De Vitis non è la fidanzata di Paolo Brosio, attualmente al Grande Fratello Vip 5, bensì la sua amante. La ragazza ha fatto la rivelazione domenica scorsa a Live – Non è la d’Urso, ma il merito di questa confessione è di Fabrizio Corona.

Avete capito bene. Come spiegato in una lunghissima ma intensa intervista a Moreno Pisto di Mow, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato (il giornalista ha assistito allo scambio di battute).

“Ti spiego, Maria Laura è l’amante di Paolo Brosio e ha il suo stesso manager, stasera doveva andare dalla D’Urso a dire che Brosio era solo un amico, per non rovinare la sua immagine di religioso e cristiano fedele. Però è venuta da me e io le ho detto: bella mia, se dici così ti liquidano in 2 minuti. E tu ti sei sc**** Paolo Brosio, che già voglio dire, sc***** Paolo Brosio è una sfiga, no?, per farti liquidare in due minuti? No, sei d’accordo?”.

L’ex marito di Nina Moric ha continuato:

“E allora le ho cambiato le carte in tavola. Vai lì e racconti la verità, e cioè che Brosio ti pregava di fare l’amore con lui e che prima di entrare nella casa del Grande Fratello ti chiamava tutti i giorni. Perché così è andata, vero Maria Luisa, è questa la verità, vero?”.

Inizialmente la De Vitis avrebbe avuto delle remore, spiegando:

“Però se faccio così sputtano Paolo e sputtano il suo manager (lei e Brosio lo condividono, ndr).

A quel punto Corona pare averla convinta:

“E allora! Se fai come dico io, vai avanti altri due mesi con altre ospitate, articoli di giornale e ti fai pagare ogni volta, ti fanno schifo i soldi? Non ti fanno schifo, vero?”.

Per la cronaca, Maria Laura De Vitis non si è presentata in studio da Barbara d’Urso, bensì in collegamento. La ragazza sarebbe risultata positiva al tampone Covid ma ha tuttavia dichiarato in collegamento di essere l’amante e non la fidanzata di Paolo Brosio. Chissà cosa dirà il giornalista ora recluso al Grande Fratello Vip 5.