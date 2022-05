Ilary Blasi ha confessato di esser stata più volte sgridata dagli autori dell’Isola dei Famosi e ha spiegato perché.

Ilary Blasi si è resa protagonista di alcune gaffe e di alcuni scivoloni all’Isola dei Famosi, e lei stessa ha confessato a Chi che in più d’un occasione sarebbe stata rimproverata dagli autori del programma.

“A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: ‘Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova’”, ha dichiarato la showgirl, e ancora (in merito a quanto avvenuto dopo un suo scivolone in diretta tv): “Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!”.

Nonostante questo la conduttrice non ha perso il suo sorriso e ha confidato che la squadra con cui si troverebbe a collaborare quest’anno – e in primis gli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria – sarebbe per lei fantastica. “In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione”, ha ammesso la conduttrice, che per la seconda volta è stata confermata al timone dell’Isola dei Famosi.

