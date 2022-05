Guendalina Tavassi, reduce dall’Isola dei Famosi 2022, ha confessato ai fan quali sarebbero le sue condizioni.

Guendalina Tavassi si è ritirata anticipatamente dall’Isola dei Famosi, che è stato prolungato fino a fine giungo. Attraverso i social l’ex naufraga ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, e ha dichiarato di aver dato di stomaco dopo aver mangiato: “Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente”, ha dichiarato attraverso le sue stories.

Guendalina Tavassi torna sui social dopo l’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi è tornata sui social dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi e, dopo aver espresso la sua nostalgia per i suoi cari, ha confessato ai fan quali sarebbero le sue condizioni. Come molti altri ex naufraghi prima di lei anche Guendalina, che durante la permanenza allo show ha subito i morsi della fame, avrebbe dato di stomaco dopo aver finalmente mangiato. A parte questo tutto procederebbe per il meglio dell’ex naufraga, che ha deciso di tornare a casa per riabbracciare i suoi cari e partecipare alla festa di compleanno di sua figlia.

Nelle ultime ore è stato annunciato che il suo ex, Umberto D’Aponte, sarebbe stato scarcerato, ma sulla questione Guendalina non ha ancora rotto il silenzio.

