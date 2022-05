Secondo indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe pensato a Katia Ricciarelli come opinionista del Grande Fratello Vip 7.

Dopo aver scartato Amanda Lear e Cristiano Malgioglio (che avrebbero altri impegni lavorativi), secondo TvBlog, Alfonso Signorini avrebbe pensato a Katia Ricciarelli come papabile opinionista del Grande Fratello Vip 7. Al momento sulla questione non vi sono conferme e sembra che la trattativa con la cantante lirica sarebbe ancora in corso.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: l’opinionista del GF Vip 7

Dopo la conferma dell’addio di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste, secondo indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe pensato a Katia Ricciarelli per il ruolo all’interno del suo famoso show. La tenore è stata concorrente della sesta edizione del programma e, nel bene e nel male, ha fatto parlare di sé.

L’ex moglie di Pippo Baudo è stata ampiamente criticata dal pubblico del reality show per alcune delle sue affermazioni, che sarebbero state di stampo razzista e omofobo. A seguire lei stessa si è difesa dalle critiche affermando di esser stata fraintesa. “Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa. Purtroppo non per tutti è così. Non mi rimprovero nulla, nessun comportamento. A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive“, ha dichiarato (stando a quanto riporta SuperGuidaTV).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG