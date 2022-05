In molti si sono chiesti come mai Tina Cipollari si sia assentata a Uomini e Donne: scopriamo perché e quando tornerà allo show.

Tina Cipollari è stata assente in ben due episodi di Uomini e Donne e i fan dei social hanno iniziato a preoccuparsi. A quanto pare l’opinionista vamp sarebbe stata costretta a lasciare temporaneamente il dating show per motivi personali, ma sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli. Dopo sole 2 puntate (registrate entrambe nell’arco di un’unica registrazione) Tina è comunque tornata al suo posto all’interno del programma.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne

Secondo indiscrezioni Tina Cipollari sarebbe stata costretta ad assentarsi a Uomini e Donne per via di alcuni problemi personali. L’opinionista vamp al momento non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più.

Nelle ultime settimane sono circolate anche indiscrezioni riguardanti un presunto e imminente addio di Tina e Gianni Sperti al famoso dating show, ma la questione al momento non sembra aver ricevuto conferma (e i due, salvo improbabili colpi di scena, verranno probabilmente riconfermati anche per la prossima stagione del programma). I fan di Uomini e Donne sono in attesa di sapere quali commenti al veleno riserverà Tina a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che sono tornati al centro dello studio facendo parlare di sé.

