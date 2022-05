Umberto D’Aponte ha lasciato il carcere dove era stato portato a seguito dell’aggressione alla sua ex, Guendalina Tavassi.

La sorella di Umberto D’Aponte, Mary D’Aponte, ha espresso via social la sua felicità dopo che l’ex di Guendalina Tavassi ha lasciato il carcere (dove era stato rinchiuso lo scorso febbraio dopo che la stessa Guendalina aveva fatto scattare la denuncia contro di lui per un’aggressione subita da lei e il fidanzato Federico Perna). “Adesso lui è a casa e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. Ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”, ha dichiarato via social la sorella di Umberto D’Aponte che, nel frattempo, avrebbe sempre rinnegato le accuse da parte della sua ex.

Umberto D’Aponte è uscito dal carcere

Stando a quanto riporta Today, Umberto D’Aponte avrebbe lasciato il carcere dopo che negli scorsi mesi era stato denunciato da Guendalina Tavassi per aggressione. Entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e D’Aponte ha sempre negato le accuse da parte della sua ex, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi aveva dichiarato di esser stata aggredita insieme al fidanzato Federico Perna dopo che si era recata a prendere i suoi figlia scuola: “Sono stata aggredita ancora, sotto gli occhi di mio figlio. I bambini sono traumatizzati”, aveva dichiarato il volto tv nelle sue stories via social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Al momento Guendalina sembra essere fin troppo presa dalla sua permanenza sull’Isola dei Famosi, a cui è approdata in compagnia di suo fratello, Edoardo Tavassi, che non ha mai smesso di stare al suo fianco.

