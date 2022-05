Fedez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e sulla sua malattia dopo l’arrivo dei risultati del test istologico.

A poco più di un mese dall’intervento da lui sostenuto per un tumore neuroendocrino al pancreas, Fedez ha rotto il silenzio aggiornando i fan dei social sulle sue condizioni. Il rapper ha fatto sapere che fortunatamente il tumore non si sarebbe diffuso ai linfonodi: “Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l’esame istologico e non ha preso i linfonodi”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora:

“Al 90% va tutto bene devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestìno. È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci”.

Fedez

Fedez: i risultati del test istologico

A un mese dal delicato intervento da lui subito, Fedez ha ricevuto i risultati del test istologico che, fortunatamente, sarebbero stati positivi. Il tumore non avrebbe colpito i linfonodi e il rapper ha dunque fatto sapere che ora dovrà cercare di rimettersi in sesto dopo che alcuni dei suoi organi – attaccati dal cancro – sarebbero stati asportati.

Le ultime ore sono state particolarmente intense per il rapper, che ha annunciato di essersi riappacificato con l’ex collega J-Ax, con cui il prossimo 28 giugno, in piazza Duomo, si esibirà per un concerto benefico intitolato Love Mi.

