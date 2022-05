Elodie e Chiara Ferragni hanno sedotto i fan con lo stesso top a forma di foglia di fico, lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

Elodie e Chiara Ferragni hanno sfoggiato la creazione dello stilista AndreAdamo: si tratta di un top nero con coppe a forma di foglia di fico. Il costo è di 180 euro e le due vip hanno condiviso alcune foto indossando il capo d’abbigliamento e seducendo i fan sui social.

Chiara Ferragni e Elodie con lo stesso top

Più belle e seducenti che mai, Elodie e Chiara Ferragni hanno conquistato il pubblico dei social sfoggiando un top dello stilista AndreAdamo che ha fatto il pieno di like. La moglie di Fedez lo ha indossato durante il suo soggiorno a Portofino in compagnia del marito, mentre Elodie – che da alcune settimane si vocifera sia tornata insieme all’ex fidanzato Marracash – l’ha sfoggiato in un sensuale servizio fotografico.

Al momento Elodie non ha confermato le voci in merito al suo presunto ritorno di fiamma con il rapper, ma in tanti tra i suoi sperano di saperne presto di più. La cantante nel ultimi mesi era stata paparazzata in compagnia del manager Armani Davide Rossi, e non è dato sapere se la liaison tra i due si sia conclusa.

