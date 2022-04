Secondo indiscrezioni Elodie avrebbe ripreso a frequentare il suo celebre ex, Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo.

Cosa succede tra Elodie e Marracash? I due si sono detti addio lo scorso autunno ma hanno rivelato di aver mantenuto rapporti d’amicizia. A seguire la cantante è stata sorpresa più volte in compagnia del manager Davide Rossi ma adesso, secondo Dagospia, avrebbe ripreso a frequentare il suo ex.

Elodie e Marracash di nuovo insieme?

In tanti tra i fan di Elodie e Marracash sperano di vedere di nuovo i due insieme dopo il loro clamoroso e struggente addio, avvenuto nell’autunno scorso (e a cui Marracash aveva dedicato il video del suo brano Crazy Love). A seguire Elodie è stata avvistata diverse volte in compagnia del manager di Armani Davide Rossi, ma la cantante ha specificato più volte di non volerlo considerare il suo fidanzato. Dagospia ha fatto sapere che la cantante sarebbe adesso tornata a frequentare il suo ex, Marracash, ma sulla questione vige il più totale silenzio. I due confermeranno la notizia ai loro fan?

In merito all’addio a Marracash la cantante ha dichiarato a Vanity Fair di non aver mai pensato a loro due come genitori: “Troppo assoluto quello che ci unisce. Non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”

