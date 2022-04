Attraverso i social l’attore Luca Argentero ha condiviso una romantica dedica a sua moglie, Cristina Marino.

Luca Argentero ha postato sui social una foto di sua moglie, Cristina Marino, sotto la scritta al neon “Come posso non amarti”. I due sono convolati a nozze nel 2021 e oggi sembrano essere più felici e innamorati che mai. Nella sua ultima intervista a Domenica In l’attore ha dichiarato: “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina. Una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Non solo è la donna più bella che io abbia mai visto, è un vulcano, è intraprendente, è un’imprenditrice e una grande lavoratrice”.

Luca Argentero: la dedica d’amore alla moglie

Luca Argentero e Cristina Marino sono più felici e innamorati che mai: nel 2020 hanno avuto una bambina, Nina Speranza, e nel 2021 hanno deciso di convolare a nozze. Sui social la coppia non perde occasione per scambiarsi messaggi e dediche romantiche e del resto, in una delle sue ultime interviste in tv, lo stesso Argentero ha ammesso di essere innamorato perso di sua moglie. “Ho capito immediatamente che c’era qualcosa di unico tra noi, che poteva generare qualcosa di ancora più grande. E infatti abbiamo creato una famiglia stupenda ed è nata Nina Speranza”, ha dichiarato l’attore a Domenica In.

Cristina Marino ha rivelato che la bambina sarebbe completamente innamorata di suo padre e che addirittura sarebbe “gelosa” di lui.

