Cristiano Ronaldo ha ringraziato l’Anfield per il lungo e commovente applauso dedicato a lui e a Georgina dopo la scomparsa del loro bambino.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati colpiti da una tragedia: uno dei due gemelli dati alla luce dalla moglie del calciatore è scomparso per complicazioni dovute al parto. Nelle scorse ore Ronaldo ha postato un messaggio sui social per ringraziare l’Anfield per il lungo applauso in segno di solidarietà alla sua famiglia. “Un mondo… uno sport… una famiglia globale. Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione”, ha scritto il calciatore.

Cristiano Ronaldo: il messaggio dopo la morte del figlio

A pochi giorni dal comunicato ufficiale con cui lui e Georgina hanno annunciato la tragica scomparsa di uno dei loro due bambini, Cristiano Ronaldo è tornato a rompere il silenzio via social per ringraziare l’Anfield per il gesto di solidarietà compiuto da pubblico e tifosi in segno di solidarietà a lui e alla sua famiglia.

Il calciatore ha deciso di non prendere parte alla partita contro il Liverpool per restare accanto alla famiglia e soprattutto a Georgina durante un momento così difficile. “Il dolore più grande che possano provare i genitori”, hanno fatto sapere i due attraverso i social.

