Secondo indiscrezioni il fratello di Manuel Bortuzzo, Kevin, avrebbe smesso di seguire Lulù Selassié sui social.

Dopo che nei giorni scorsi Franco Bortuzzo ha smesso di seguire Lulù Selassié sui social, anche il fratello del nuotatore – Kevin Bortuzzo – avrebbe smesso di seguire i canali ufficiali della principessa etiope La stessa Lulù ha svelato di aver avuto alcune incomprensioni col padre del fidanzato e in tanti si chiedono se la situazione non sia altrettanto complicata anche tra lei e il fratello di Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié: il fratello di Bortuzzo

Nei giorni scorsi Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno smentito le voci riguardanti una loro presunta crisi mostrandosi mentre erano in vacanza a Napoli. La principessa etiope non ha però fatto segreto di aver avuto dei problemi nell’ultimo periodo con il padre del fidanzato, Franco Bortuzzo, che abita insieme a lui a Roma. “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno. Stiamo programmando di cambiare casa”, ha confessato la principessa a Nuovo.

Al momento non è dato sapere perché anche Kevin Bortuzzo abbia smesso di seguire la principessa etiope sui social e in tanti tra i suoi fan si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG