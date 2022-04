Elisabetta Gregoraci ha confessato a Chi che suo figlio Nathan Falco avrebbe iniziato a vivere i suoi primi amori.

L’ex “piccolo” di casa Briatore, Nathan Falco, ha ormai 12 anni. La madre Elisabetta Gregoraci ha confessato a Chi quanto suo figlio somigli sempre di più al suo ex marito, Flavio Briatore, anche – a suo dire – per un certo debole per le donne. All’ultima festa di compleanno di Nathan sarebbero state infatti presenti moltissime ragazze, fatto di cui la showgirl calabrese non ha potuto fare a meno di sorridere:

“A un certo punto ho visto Nathan seduto in mezzo a tutte queste ragazzine e la cosa mi ha fatto molto sorridere, così gli ho scattato una fotografia di nascosto. (…) Ho mandato la foto a Flavio, che non era con noi, e gli ho scritto: Briatore figlio batte Briatore padre 10 a 0”.

Elisabetta Gregoraci: Nathan Falco e le ragazze

Elisabetta Gregoraci è orgogliosa di suo figlio Nathan Falco che sta crescendo e iniziando a fare le prime esperienze in campo sentimentale. La showgirl calabrese ha svelato alcuni retroscena sulla sua ultima festa di compleanno e a seguire ha rivolto un augurio al suo ex marito, Flavio Briatore, con cui ha manifestato il desiderio di continuare a mantenere la famiglia unita (nonostante siano ormai separati da diversi anni).

“Ha superato tante prove della vita, gli auguro di godersi le cose belle e questo figlio che gli somiglia tanto”, ha dichiarato a Chi la showgirl.

