La showgirl Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati avvistati mentre lasciavano lo stesso hotel.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini avrebbero trascorso insieme una notte in un hotel di Milano: il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato i due mentre lasciavano separatamente la struttura nascondendosi dietro le mascherine e gli occhiali da sole. Al momento la showgirl svizzera non ha ancora rotto il silenzio in merito ai gossip che la vorrebbero insieme al chirurgo.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: l’avvistamento

Dopo la prima paparazzata ad Alghero, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati avvistati di nuovo insieme. Questa volta – stando a quanto riporta Chi – i due avrebbero trascorso una notte insieme nello stesso hotel, ma al momento nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione.

Michelle Hunziker ha annunciato pochi mesi fa la sua separazione da Tomaso Trussardi, padre delle due figlie, Sole e Celeste. I due hanno deciso di mantenere buoni rapporti per il bene delle bambine e la showgirl ha manifestato il desiderio di continuare a frequentare l’ex marito come in una qualsiasi altra famiglia allargata. In merito alla possibilità di trovare un nuovo amore la conduttrice ha dichiarato a Chi: “Sono aperta a quello che mi vogliono far arrivare dal cielo, ho tante persone lassù che mi vogliono bene e che si staranno organizzando“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG