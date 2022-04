La campionessa Bebe Vio è stata avvistata in atteggiamento intimo con un misterioso ragazzo in un locale della Capitale.

Bebe Vio è stata paparazzata da Chi mentre sorseggiava un drink in un noto locale della Capitale in compagnia di un misterioso ragazzo. I due – stando a quando riporta il settimanale – avrebbero chiacchierato intimamente e lui le avrebbe stretto anche le mani (come solo un fidanzato sarebbe solito fare). Al momento la campionessa non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e da sempre preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Bebe Vio e il presunto fidanzato

Dopo le voci che la volevano accanto allo schermidore Giorgio Avola (mai confermate) Bebe Vio è stata avvistata per le vie del centro della Capitale insieme a un misterioso ragazzo che avrebbe avuto con lei atteggiamenti intimi. Al momento la schermitrice non ha confermato né smentito le voci in circolazione e in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Per quanto riguarda lei e Giorgio Avola il settimanale Oggi li aveva avvistati la primavera scorsa nella zona di Tor di Quinto, a Roma, dove i due si sarebbero concessi un romantico pranzo insieme. Bebe Vio non ha mai amato parlare pubblicamente della sua vita privata e delle sue liaison romantiche e infatti anche su la presunta storia con Avola non esistono conferme.

