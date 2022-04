Federica Pellegrini è il dolce attesa? Alcune foto del suo pancino sospetto hanno attirato l’attenzione dei fan sui social.

In vista delle nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini si è concessa una vacanza tra Agrigento e Sciacca in compagnia del promesso sposo e, nelle foto da lei postate su Instagram, qualcuno ha notato quello che sembra essere un pancino sospetto. La campionessa annuncerà anche l’arrivo di un bebè ora che per il matrimonio è quasi tutto pronto?

Federica Pellegrini: il pancino sospetto

Ad agosto 2022 Federica Pellegrini dirà sì all’allenatore Matteo Giunta e al momento la coppia ha deciso di trascorrere alcuni giorni all’insegna del relax in Sicilia, tra Agrigento e Sciacca. Sui social la nuotatrice ha postato alcuni scatti dei suoi tuffi sotto il sole della Sicilia e, secondo alcuni fan, quello da lei sfoggiato sotto il primo sole primaverile potrebbe essere un pancino sospetto, segno forse di un imminente annuncio di gravidanza. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e la nuotatrice continua a godersi indisturbata le vacanze insieme al suo promesso sposo.

In passato Federica Pellegrini non ha fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia tutta sua. “La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma, ma io sono una che quando prende una decisione cerco di portarla avanti. Mi sono data fino ad agosto di tempo, poi deciderò altro”, ha dichiarato la Divina a La Repubblica.

