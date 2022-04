Valeria Graci ha confessato i motivi alla base della rottura con Katia Follesa, la sua storica collega con cui in seguito è riuscita a fare pace.

Quella formata da Valeria Graci e Katia Follesa è stata senza dubbio una delle coppie comiche più famose della tv. Le due, dopo 10 anni sui palcoscenici più noti d’Italia, hanno avuto alcuni dissapori e, per diversi anni, non si sono più mostrate insieme. Al podcast One more time, Valeria Graci ha confessato per la prima volta i motivi alla base del loro allontanamento e ha svelato di aver perdonato la collega.

“A un certo punto però nella vita accadono cose e subentrano delle interferenze. Si ha voglia di fare scelte diverse e la non gestione di un capitale importante ha fatto sì che delle cose accadessero e si rompessero. Quindi purtroppo o per fortuna abbiamo proseguito singolarmente. Però io non ho mai sostituito Katia con nessun altro. Questo lo dico con amarezza perché quando mi è capitato di vederla sul palco con altri mi è dispiaciuto, mi ha fatto male. Quando vivi per tanto tempo una cosa così in simbiosi, poi vederla con un altra persona un po’ male ti fa. Abbiamo preso altre strade, a me un po’ più di dolore. Mi dispiace che si dimentichi dell’amore e del bene che c’è stato. Lei per me non è stata solo una collega, ma anche un’amica. Quindi uno dice ‘come mai è sparito tutto?’. Ci siamo un po’ allontanate. Sono sicura che se avessimo avuto un manager capace di tenere le fila non sarebbero accadute alcune cose e ne sono convinta.“

Valeria Graci Katia Follesa

Valeria Graci: i rapporti con Katia Follesa

Valeria Graci sono state ottime amiche e colleghe ma per la prima volta, al podcast One More Time, la Graci ha svelato i motivi per cui, per un lungo periodo, lei e la Follesa non si sarebbero più fatte vedere assieme. Oggi le due sarebbero riuscite a stabilire un nuovo equilibrio e, nonostante si siano allontanate, di tanto in tanto continuano comunque a sentirsi.

La loro ultima apparizione in tv è stata quella fatta per lo show di Michelle Hunziker, Michelle Impossible, dove hanno dimostrato di avere ancora un ottimo feeling e un bel rapporto d’amicizia.

