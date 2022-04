In occasione del compleanno del piccolo Santiago, Belen Rodriguez e Stefano hanno organizzato un piccolo party a tema in onore del bambino.

Come una qualsiasi famiglia allargata, Belen Rodriguez (con al seguito sempre presente la seconda figlia, Luna Marì) e Stefano De Martino, quest’anno hanno organizzato insieme un piccolo party a tema per il compleanno del figlio Santiago che si è svolto nell’appartamento preso in affitto dal ballerino dopo il suo addio alla showgirl argentina (con cui sembra che sia in atto un ritorno di fiamma). Un anno fa la showgirl aveva festeggiato Santiago mentre era incinta della piccola Luna e al suo fianco era presente – l’ormai – ex fidanzato, Antonino Spinalbese.

Belen e Stefano De Martino: il compleanno di Santiago

Il piccolo Santiago De Martino ha festeggiato il suo nono compleanno in compagnia della mamma e del papà, che questa volta si sono prodigati per stare insieme e organizzare per lui una festa indimenticabile. Al party a tema erano presenti alcuni amici di Santiago, che poi Belen ha portato con sé e la piccola Luna al parco.

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia stato diverso per la showgirl festeggiare Santiago quest’anno con il suo ex marito (mentre un anno fa lei stessa si era mostrata mentre festeggiava il compleanno del suo primogenito con il pancione e il suo ex compagno, Antonino Spinalbese, e Stefano si era limitato a fare gli auguri a Santi via social). Oggi sembra che Belen e Stefano De Martino abbiano deciso di riprovare a stare insieme ma il ballerino continua a vivere nell’appartamento di Milano che aveva preso in affitto a seguito della loro separazione.

