Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore? Bene profondo ma nulla di più”

Il settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha immortalato l’ex coppia Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme sullo stesso yatch, felici, raggianti, complici come un tempo. I due ex coniugi, infatti, a cinque anni dal divorzio hanno trovato un proprio equilibrio per preservare l’equilibrio e la serenità del figlio Nathan Falco.

E’ di due giorni fa, l’ultimo scatto social di famiglia che ha fatto sperare i fan sulla possibilità di un imminente ritorno di fiamma.

La conduttrice calabrese, però, raggiunta dal magazine, ha spento, sul nascere, le speranze dei followers con una lapidaria dichiarazione: “Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”.

Il rapporto speciale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’, lo scorso aprile 2021, l’ex gieffina ha svelato, per la prima volta, retroscena inediti della storia d’amore con l’ex marito con cui ha instaurato un legame assai speciale che va ogni oltre tipo di bene: