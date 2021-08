Fabrizio Corona, pace fatta con Nina Moric: “Nostro figlio merita una vita migliore” (foto)

Negli ultimi giorni, Fabrizio Corona, sui social, appare sereno e felice. L’ex re delle paparazzate, infatti, appare, nella propria abitazione milanese, in compagnia del figlio Carlos Maria e dell’ex moglie, Nina Moric. Dopo un periodo di allontanamento, i due genitori sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo per il bene del figlio.

Corona, in questo clima assai disteso, ha voluto dedicare alla modella croata un post pieno d’amore, d’affetto, di stima reciproca. Ecco le sue parole:

Vorrei dirti solo grazie Nina..- Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita… E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo. È come un puzzle… ogni cosa a suo posto… Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti… Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà..ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani… Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore💐❤️ @nina__moric