Matteo Fioravanti, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (video)

Oggi, sugli account ufficiali di ‘Uomini e Donne‘, è stato postato il video di presentazione di Matteo Fioravanti, il nuovo tronista della stagione 2021 – 22 (Qui, il video). Il ragazzo dividerà l’ambita poltrona rossa del programma di Maria De Filippi con Andrea Nicole, Joele e Roberta.

Conosciamolo meglio:

Sono Matteo è ho 24 anni. Vivo a Roma e provengo da una famiglia molto umile ma piena di amore. Viviamo in una casa popolare, siamo 7 in tutto: mamma, papà e 5 figli, e in più Sydney la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa e per mamma e papà non è stato facile crescere e mantenere 5 figli.

Il legame speciale con i genitori

Il neo protagonista del dating show di Maria De Filippi ha confessato di non avere avuto un’infanzia felice ma ringrazia i genitori per non avergli fatto mancare nulla:

Anche se non avevamo scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali erano le candele a illuminare casa, ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche e per questo lo stimo tantissimo. Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia, sul mio corpo ho tatuato tutti i loro nomi. Mamma è il mio punto debole.

La ricerca dell’anima gemella

Il ragazzo, dopo essersi formato dal punto di vista lavorativo, sogna di incontrare la donna che possa fargli credere nel vero amore: