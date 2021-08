La naturalezza sui social e nella vita di tutti i giorni ha sempre una marcia in più, lo sa bene Chiara Ferragni che ultimamente ha scelto di optare per un’immagine sempre più genuina e meno artificiosa. Nei suoi ultimi post pubblicati su Instagram dai luoghi di vacanza, Chiara ha deciso di mettere da parte il beauty case e di mostrarsi in versione inedita, acqua e sapone.

Da parte il capello sempre liscio o ritirato in code e trecce, via al riccio sbarazzino che diventa voluminoso, quasi da capigliatura anni ’80. Lei stessa ci gioca su rinominandosi come un piccolo Leoncino “Little lion“. Nessun filo di trucco, solo un sorriso e l’occhio dal quale risalta il colore azzurro. Una rivoluzione che i suoi followers hanno subito preso con entusiasmo: quasi 700mila likes in 24 ore per un post collage in cui Chiara si fa vedere nelle due versioni, quella patinata con un tocco di make up e quella no make up chiedendo ai suoi seguaci: “What Chiara do you like better?” (Trad. Qual è la Chiara migliore?)

Dai commenti, tanti hanno confermato una verità: Chiara mostra la sua bellezza sia con che senza trucco. “Credo che la tua bellezza sia talmente armonica e mai volgare da risultare meravigliosa in ogni mood” scrive un utente.

Sembra che l’influencer stia lanciando la nuova tendenza dell’autunno chiamata Curly Hair: “saranno uno degli hot trend dell’autunno 2021 – dice Alex Cappelletti salon director di Tony&Guy Bologna a Vanity Fair – il capello medio lungo e riccio, dal mood anni Ottanti, torna nei prossimi mesi abbinato alla frangia“.

Chiara Ferragni e Fedez, le foto delle vacanze a Capri e Ischia

Prosegue senza sosta il tour di Fedez e sua moglie tra gli scorci più affascinanti dell’Italia. Dopo le vacanze in Sardegna è la volta di Capri dove la famiglia dei Ferragnez stanno passando giornate in barca e in giro per i ristoranti più frequentati del posto. Nell’ultimo post pubblicato da Chiara, teneri baci davanti ai faraglioni e buona compagnia tra amici.

Non mancano le stories con Leone e Vittoria ad annientare la noia e movimentare le vacanze. Non manca tanto al rientro a Milano, per Fedez e Chiara c’è una nuova stagione di lavoro ad attenderli.