Eva Henger: “Mercedesz? E’ mia figlia, se avesse bisogno di me sa dove trovarmi”

Eva Henger, in una lunga intervista rilasciata al magazine ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, di essere finita in ospedale, recentemente, in seguito ad un pesante attacco di panico, conseguenza di un malore. Il suo racconto è davvero toccante:

Avevo assistito alla fine di quest’uomo che aveva contato tanto per me e per i miei figli. E quando dico fino all’ultimo, intendo, fino all’ultimo saluto, quando chiudono e inchiodano la bara: una cosa che sconsiglio a chiunque perché resta un trauma difficile da elaborare. Be’, da lì in poi ho cominciato a fare fatica: mi venivano questi attacchi, ma poi riuscivo a farli passare.

Gli attacchi di panico dopo la morte del suo autista

L’attrice non è riuscita a superare, in questi anni, alcuni traumi del passato come la morte dell’amatissimo marito Riccardo Schicchi avvenuta nel 2012. La scomparsa del suo autista di fiducia, avvenuta poche settimane fa, ha riaperto queste ferite:

Ho iniziato a sentire il cuore battere, soffro di extra-sistole, poi ho cominciato ad avere un dolore fortissimo al petto e ad avere difficoltà di respiro. Inizio a tossire e mi sento svenire: ho pensato mi stesse accadendo quello che era accaduto a Janosh. Ero convinta di morire e a quel punto mio marito mi ha portata in ospedale.

Anche il marito Massimiliano Caroletti e la figlia Jennifer si sono preoccupati per sue condizioni di salute assistendola fino al ritorno a casa:

Mi hanno messo su una sedia a rotelle, mi hanno fatto respirare in una specie di busta di plastica, hanno cercato di fermare le convulsioni che avevo. I medici hanno tentato di calmarmi, rassicurandomi. Ma dopo un’ora l’attacco di panico è ritornato e a quel punto mi hanno dato dei farmaci e solo dopo 10 ore ho iniziato a stare meglio. Gli attacchi di panico fanno un lavoro terribile sull’organismo, per giorni sono stata uno straccio: è come se avessi avuto un infarto.

I rapporti inesistenti con Mercedesz

In quel momento, però, l’opinionista di Barbara d’Urso avrebbe voluto accanto a sé anche la primogenita, Mercedesz, con cui, però, non ha più rapporti da diversi mesi: