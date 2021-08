Cecilia Rodriguez si è vaccinata: la reazione epica (video)

Nelle scorse ore, Cecilia Rodriguez, accompagnata dal fidanzato, Ignazio Moser, si è recata in un Hub vaccinale per farsi somministrare la prima dose del vaccino contro il Covid-19. La modella argentina, nelle clip riprese dal compagno, ha mostrato tutta la propria paura per le iniezioni.

Moser: “Sei pronta amore? Come no? Vorresti dire qualcosa ai tuoi followers?”.

Rodriguez: “Vi ho voluto sempre bene”

Dopo il momento fatidico, la sorella di Belen è riapparsa sui social, visibilmente impaurita, con il cerotto adesivo sul braccio post vaccinazione esclamando quasi imbronciata: “Non mi piace”.

Amore a gonfie vele tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

L’ironia ed il divertimento è alla base del loro amore che fa sognare tanti italiani desiderosi di un lieto fine con l’arrivo della cicogna ed il matrimonio: “Con la casa nuova sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi. Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti, ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini” ha dichiarato, solo qualche settimana fa, l’ex naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’ al settimanale ‘Chi’.

La relazione, dopo qualche settimana di crisi nel 2020, prosegue a gonfie vele da ormai 4 anni… da quando si sono giurati eterno amore, per la prima volta, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2’. Un incontro scritto nelle stelle che non conosce e che ha messo a tacere le malelingue convinte che l’unione non sarebbe durata una volta spente le luci delle telecamere. Viva l’amore!