Grande Fratello Vip 6: nel cast anche un ex fidanzato di Belen Rodriguez

Si arricchisce il cast della sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in partenza il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi delle opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.

Oltre alle già confermate Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli, un altro nome, in questo ore, potrebbe aggiungersi: il nuovo inquilino della casa di Cinecittà, secondo il portale ‘361Magazine’, potrebbe avere il volto di Gianmaria Antinolfi, conosciuto dalle cronache gossippare per le sue storie con Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorgè (con cui condividerà quest’esperienza). Si legge:

Il giovane imprenditore sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip che, anche quest’anno, si prospetta come una delle edizioni più longeve del popolare reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’indiscrezione arriva da una fonte certa di 361Magazine.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha 36 anni ed è un imprenditore napoletano, che lavora nel settore del fashion e del lusso e vive attualmente a Milano. Ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” per, poi, conseguire un master in Management all’Università Bocconi di Milano.

Dal luglio 2017 è Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, noto per essere proprietario di famosi brand come Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. In passato ha lavorato come manager per Kenzo e Conceria Tari.

Ha tutte le carte in regola pe sbaragliare la concorrenza?