Uomini e Donne anticipazioni registrazione 25 agosto 2021: Roberta e Matteo sono i nuovi tronisti

Ieri, mercoledì 25 agosto 2021, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Il programma, condotto da Maria De Filippi, andrà nuovamente in onda a partire da lunedì 13 settembre.

Grazie al Vicolodellenews.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni. Oltre ad Andrea Nicole (l’ex ragazza trans che ha completato la sua transizione da uomo a donna) e a Joele Milan, sull’ambitissima poltrona rossa si sono seduti altri due tronisti:

Le novità però non sono finite: la nostra talpina ci ha rivelato che c’è un’altra tronista donna di nome Roberta ed è romana (dopo i veneti i romani sono i tronisti più gettonati di Maria De Filippi). Sembra che anche il secondo tronista Matteo sia di Roma. Ha fatto la sua prima esterna con una ragazza napoletana ed erano carini a vedersi.

Lo stesso non si può dire di Joele che troppo imbarazzato davanti alle telecamere ha reso impossibile il montaggio e quindi la messa in onda della sua esterna.

Roberta è uscita con un ragazzo romano come lei che fa lo chef e il pugile.

La talpina ci fa anche sapere che ospite in studio c’era una coppia che sta insieme da 10 anni. Inoltre ci conferma la presenza di Ida (per lei sono arrivati due ragazzi), Riccardo, Gemma e Armando (uscita con una ragazza che pare prenderlo molto). Tina e Gianni al loro posto come opinionisti.

Alcuni corteggiatori hanno confessato la loro perplessità ad uscire con Nicole perché pur essendo molto bella sono bloccati per il suo percorso e trasformazione.

Sembra che durante la puntata Gemma e Riccardo abbiano avuto un battibecco. Inoltre la torinese ha ammesso di essersi rifatta il seno e aver fatto un ritocchino anche alle labbra e con Tina ne è uscita fuori una bagarre non indifferente.