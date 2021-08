Gossip: le notizie del 26 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 26 agosto 2021

Vanessa Spoto, nelle scorse ore, ha rotto il silenzio attorno alla fine della storia d’amore con Massimiliano Mollicone:

Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere, vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati. La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi. Vi ringrazio tutti per l’affetto che mi state dimostrando.

Aka7even, intervistato dal ‘Corriere della sera’, ha rivelato, per la prima volta, un episodio particolare che riguarda la sua infanzia:

A 7 anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto 7 giorni… credo per questo di avere 7 vite, come i gatti…

Nelle scorse ore, Ultimo, attraverso un lungo post su Instagram, ha voluto rivolgere un dolce pensiero alla fidanzata Jacqueline di Giacomo:

Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi.

“Certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome. E certo che so bene quanto dentro pesa tu vedi l’abbandono come la tua casa ed io vorrei bussarti e farti una sorpresa, portarti nei miei fogli come fa un poeta”.