Riposo meritato per Elena d’Amario, la ballerina professionista di Amici si gode le vacanze dopo una lunga stagione impegnativa che l’ha vista nella scuola più famosa del piccolo schermo. In forse la partecipazione alla prossima edizione, più imminente che mai dato che quest’anno la nuova stagione del talent show inizierà già dal mese di settembre.

Nel corso dell’estate si è fatta strada un’ipotesi fino ad ora mai confermata e riguarda la presenza nel corpo di ballo della 21° edizione. Nessuna conferma né tanto meno smentita fino ad ora, una certezza che invece la riguarda molto da vicino è la pioggia di likes alle foto pubblicate sul suo Instagram.

Ben 1 milione e 100mila followers seguono il suo profilo e molti di loro si saranno rifatti gli occhi davanti al fisico statuario della brava ballerina.

Negli scorsi giorni Elena ha pubblicato alcuni scatti dove la sua bellezza non passa affatto inosservata, la vediamo al mare tra spiagge assolate e tramonti mozzafiato. C’è anche un videoclip in cui la ballerina si diverte facendo qualche nuotata.

Foto e filmati che si avvicinano persino ai 100mila likes. Quanto dureranno queste vacanze non si sa, anche perché secondo quanto è trapelato dal settimanale Vero, presto la d’Amario potrebbe fare un passo in avanti non di poco conto diventando conduttrice di un nuovo programma in onda su Italia 1.

Elena d’Amario e la storia con Enrico Nigiotti

Prima di diventare celebre per tutti come “Elena di Amici”, la ballerina fece il suo esordio televisivo nel 2008 durante il programma Il ballo delle debuttanti condotto da Rita dalla Chiesa.

Un anno dopo fu il turno del talent show di Canale 5 dove conobbe il cantante Enrico Nigiotti. Ne nacque una bella storia d’amore, tra le più seguite della storia del programma.

I due arrivarono insieme al serale ma un colpo di scena li divise: Nigiotti decise di autoeliminarsi prima di partecipare ad una sfida proprio contro Elena. Una decisione che prese pur di non far rischiare l’eliminazione alla sua ex fidanzata. Tutti videro questa scelta come un gesto d’amore, peccato che non bastò a tenere in piedi la coppia che, dopo poco tempo, si lasciò.

Di questa storia, Elena ne ha scritto nel suo libro intitolato Ballo:

Lui è stato il mio primo fidanzato e lo ricordo con tanto affetto. Poi l’America ci ha separati, probabilmente ci saremmo lasciati lo stesso anche perchè caratterialmente non eravamo affini. Tuttavia, con lui ho vissuto un amore travolgente.

Elena infatti si è trasferita a New York ed è entrata a far parte della Parsons Dance Company fino al 2019.

Chi è Elena d’Amario

Nel video che segue, alcune curiosità su Elena d’Amario insieme ad alcune delle foto pubblicate sui suoi social. Dall’esordio in tv nel 2008 all’approdo ad Amici e gli obiettivi professionali raggiunti.