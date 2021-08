Chiara Ferragni: “Vedo uno psicologo una volta alla settimana”

Chiara Ferragni, negli ultimi giorni, rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, ha aperto il proprio cuore sul fatto di essersi affidata alla professionalità di uno psicologo per capire meglio se stessa. Ecco le sue parole:

L’influencer, da quasi 25 milioni di seguaci, ha confessato candidamente di aver sofferto di attacchi di panico e di aver trovato, grazie al supporto di un professionista, la strada giusta per controllarli:

Oggi, dopo un percorso personale difficile ma, a suo dire, necessario, l’imprenditrice digitale sta imparando a godersi le piccole cose della quotidianità, l’amore del marito Fedez, l’affetto dei figli Leone e Vittoria e il rispetto di amici, parenti e collaboratori:

Per me è dura non essere critica con me stessa, soprattutto nei momenti in cui mi sento debole e non la solita donna felice e realizzata. Ma è importante concederci il tempo di soffrire quando viviamo il dolore. Prenderci cura della nostra salute mentale è importante. Ho affrontato una ad una le mie insicurezze e ne ho sconfitte alcune. Con altre ho imparato a convivere pacificamente. Sono molto felice della persona che sono diventata e sto diventando e penso che la me teenager, che si sentiva sola e diversa dagli altri, sarebbe molto fiera della Chiara 34enne di ora.